Zdjęcia do filmu pt. „Medalik” powstają w gminie Kęsowo. Byliśmy na planie [zdjęcia i wideo]

2026-08-30, 20:55 Marcin Doliński/BN

Film pt. „Medalik” opowiada o losach pięciu zamordowanych kapłanów z Borów Tucholskich. Zdjęcie z planu zdjęciowego/fot. Marcin Doliński

Historyczny film dokumentalny powstaje w Borach Tucholskich. Produkcja pt. „Medalik” upamiętni pięciu zamordowanych przez Niemców kapłanów i tragiczne losy mieszkańców.

Reporter Polskiego Radia PiK Marcin Doliński był na planie zdjęciowym w Wieszczycach (gm. Kęsowo, pow. tucholski). - Nie można o tym zapominać, w szkołach tego nie uczą - mówi Kazimierz Woźniak, prezes Fundacji Ocalić-Pamięć, a zarazem reżyser dokumentu. - Chcemy pokazać tę historię, bo młodzież w dzisiejszych czasach, przychodząc tu na plan i spotykając się z lekcją historii są w szoku, że takie coś się wydarzyło - dodaje.



Zdjęcia powstają w Bysławiu, Bysławku, Cekcynie i Tucholi. W filmie biorą udział rodziny bohaterów września 1939, statyści i rekonstruktorzy. Symbolem całej historii jest medalik, który został odnaleziony przy ks. Piotrze Sosnowskim.



Zwiastun produkcji już jest dostępny do obejrzenia w serwisie YouTube. Premiera planowana jest na przyszły rok.





