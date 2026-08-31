Miłośnicy psów i kotów spotkali się w Bydgoszczy. Główną atrakcją występ finalistów „Mam Talent!” [zdjęcia i wideo]

2026-08-31, 12:01 Tatiana Adonis/BN

Pokaz tańca z psem w wykonaniu Alicji Andrukajtis i jej suczki Muzy, finalistek telewizyjnego show „Mam Talent!”/fot. Tatiana Adonis

Na terenie Fabryki Lloyda w Bydgoszczy spotkali się właściciele zwierząt, by porozmawiać o nich, oglądać pokazy i poznać nowinki poświęcone pupilom. W ramach Dog&Cat Summer Fest mogli kupić dla nich zdrowe przysmaki, ciekawe akcesoria, zabawki czy produkty pielęgnacyjne.

Co ciekawe, nabyć można było chociażby... piwo dla psa! To specjalny napój dla tych zwierząt, nazywany prześmiewczo piwem. Czym różni się od trunku dla człowieka? - Musi być smakowy, a najlepszy smak to mięsko - usłyszała nasza reporterka.



Na spotkaniu można było również zaczerpnąć porad specjalistów. Tatiana Adonis dowiedziała się chociażby, że funkcjonuje transport dla zwierząt. - Działa to tak samo, jak transport medyczny dla ludzi, natomiast jest on przeznaczony dla zwierzaków i jeżeli jest taka potrzeba to wiem, gdzie jechać z pieskiem, mam komplet uprawnień - powiedział jeden z uczestników imprezy.



Główną atrakcją imprezy był pokaz tańca z psem w wykonaniu Alicji Andrukajtis i jej suczki Muzy, finalistek telewizyjnego show „Mam Talent!”. Zobaczcie ich występ na poniższym nagraniu.