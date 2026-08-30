Piknik strzelecki w Bydgoszczy. Uczestnicy sprawdzali celność oka i spróbowali swoich sił w strzelectwie [zdjęcia]
Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy. Uczestnicy brali w dłoń broń - od pistoletu do karabinu - i kierowali jej lufę w stronę tarczy. To był test na celność oka, a zarazem strzeleckich umiejętności.
Impreza odbyła się na strzelnicy garnizonowej i przyciągnęła zarówno dzieci jak i dorosłych, początkujących, a także pasjonatów broni. Pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy strzelali z pistoletów, rewolwerów, a nawet karabinów wyborowych czy pistoletów maszynowych.
Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber” już od kilkunastu lat organizuje piknik strzelecki. Na miejscu była nasza reporterka Tatiana Adonis, która rozmawiała z uczestnikami. Posłuchajcie poniższego materiału i zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.