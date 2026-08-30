Piknik strzelecki w Bydgoszczy. Uczestnicy sprawdzali celność oka i spróbowali swoich sił w strzelectwie [zdjęcia]

2026-08-30, 18:57  Tatiana Adonis/BN
Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. nadesłane

Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. nadesłane

Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy. Uczestnicy brali w dłoń broń - od pistoletu do karabinu - i kierowali jej lufę w stronę tarczy. To był test na celność oka, a zarazem strzeleckich umiejętności.

Impreza odbyła się na strzelnicy garnizonowej i przyciągnęła zarówno dzieci jak i dorosłych, początkujących, a także pasjonatów broni. Pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy strzelali z pistoletów, rewolwerów, a nawet karabinów wyborowych czy pistoletów maszynowych.

Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber” już od kilkunastu lat organizuje piknik strzelecki. Na miejscu była nasza reporterka Tatiana Adonis, która rozmawiała z uczestnikami. Posłuchajcie poniższego materiału i zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. nadesłane Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. nadesłane Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. Facebook/Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber” Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. Facebook/Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber” Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. Facebook/Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber” Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy/fot. Facebook/Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie „Kaliber”

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