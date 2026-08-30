2026-08-30, 16:29 Tatiana Adonis/BN

Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają/fot. Policja kujawsko-pomorska

Ostatni weekend wakacji to wzmożone kontrole na drogach, także w naszym regionie. Pod lupą funkcjonariuszy są główne trasy, drogi prowadzące z miejscowości wypoczynkowych oraz najbardziej uczęszczane odcinki.

- Policjanci będą upłynniać ruch tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagać, ale także reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców - zapowiada Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierowcy dostosowują prędkość zarówno do ograniczeń, ale także do warunków panujących na drodze, skontrolują ich trzeźwość i będą eliminować z ruchu tych, którzy będą pod wpływem alkoholu. Będą też zwracać uwagę, czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa i czy dzieci przewożone są w specjalnych fotelikach - dodaje.



Monika Chlebicz przypomina, że policjanci korzystać będą nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z motocykli i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.



Według wstępnych danych podczas tegorocznych wakacji w naszym regionie było bezpieczniej niż w tym samym czasie rok temu. Od 26 czerwca do 27 sierpnia na drogach kujawsko-pomorskiego doszło do 146 wypadków - o 24 mniej niż rok temu. Zginęło 14 osób - w zeszłym roku ofiar było 25.



O 17 spadła też liczba rannych i w tym roku wyniosła 172. Jednak na pełne statystyki i podsumowanie wakacji na kujawsko-pomorskich drogach trzeba będzie poczekać do ich końca. Stąd apel policji o ostrożność na drogach.