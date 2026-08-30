Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają

2026-08-30, 16:29  Tatiana Adonis/BN
Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają/fot. Policja kujawsko-pomorska

Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwają/fot. Policja kujawsko-pomorska

Ostatni weekend wakacji to wzmożone kontrole na drogach, także w naszym regionie. Pod lupą funkcjonariuszy są główne trasy, drogi prowadzące z miejscowości wypoczynkowych oraz najbardziej uczęszczane odcinki.

- Policjanci będą upłynniać ruch tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagać, ale także reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców - zapowiada Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierowcy dostosowują prędkość zarówno do ograniczeń, ale także do warunków panujących na drodze, skontrolują ich trzeźwość i będą eliminować z ruchu tych, którzy będą pod wpływem alkoholu. Będą też zwracać uwagę, czy wszyscy w pojeździe mają zapięte pasy bezpieczeństwa i czy dzieci przewożone są w specjalnych fotelikach - dodaje.

Monika Chlebicz przypomina, że policjanci korzystać będą nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z motocykli i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Według wstępnych danych podczas tegorocznych wakacji w naszym regionie było bezpieczniej niż w tym samym czasie rok temu. Od 26 czerwca do 27 sierpnia na drogach kujawsko-pomorskiego doszło do 146 wypadków - o 24 mniej niż rok temu. Zginęło 14 osób - w zeszłym roku ofiar było 25.

O 17 spadła też liczba rannych i w tym roku wyniosła 172. Jednak na pełne statystyki i podsumowanie wakacji na kujawsko-pomorskich drogach trzeba będzie poczekać do ich końca. Stąd apel policji o ostrożność na drogach.

Mówi mł. insp. Monika Chlebicz

Region

Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszych

Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszych

2026-08-30, 13:43
Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie. Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie. Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 12:16
Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

2026-08-30, 11:53
Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

2026-08-30, 10:23
Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 09:29
Kiermasz, kapele ludowe i konkurs Polska smakuje. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

Kiermasz, kapele ludowe i konkurs „Polska smakuje”. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

2026-08-30, 08:02
Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji Lato w rytmie PiK-a [zdjęcia, wideo]

Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia, wideo]

2026-08-29, 21:04
Szkolili się, by w domu czuć się bezpiecznie. Krajowy Trening Reagowania w Toruniu i Brzozie

Szkolili się, by w domu czuć się bezpiecznie. Krajowy Trening Reagowania w Toruniu i Brzozie

2026-08-29, 15:28
Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji

Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji

2026-08-29, 09:30

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę