Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie. Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 12:16 Agata Raczek/BN

Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Dwa samochody osobowe marki Opel i Omoda zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Lipnie. Ratownicy medyczni opatrywali pięć osób. Trzy z nich zostały zabrane do szpitala. W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Wojska Polskiego. - Jeden pojazd wylądował na dachu, dwie osoby zostały wydobyte z niego z użyciem narzędzi hydraulicznych - informuje st. kpt. Łukasz Jagliński, rzecznik lipnowskich strażaków. - Trzy osoby zostały poszkodowane, zostały przewiezione do szpitala w Toruniu - dodaje.



Ustalenia policji: Brak ustąpienia pierwszeństwa przyczyną wypadku



Według wstępnych ustaleń policji 31-letni kierowca Opla, mieszkaniec powiatu lipnowskiego, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Omodzie. Za kierownicą drugiego auta siedział 49-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Obaj kierowcy byli trzeźwi.