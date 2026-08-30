Trzy osoby ranne po zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie - dowiedziało się Polskie Radio PiK [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 12:16  Agata Raczek/BN
Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w Lipnie. Ratownicy medyczni opatrywały pięć osób. Z których trzy zostały uznane za poszkodowane. W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Wojska Polskiego. - Jeden pojazd wylądował na dachu, dwie osoby zostały wydobyte z niego z użyciem narzędzi hydraulicznych - informuje st. kpt. Łukasz Jagliński, rzecznik lipnowskich strażaków. - Trzy osoby zostały poszkodowane, zostały przewiezione do szpitala w Toruniu - dodaje.

Mówi st. kpt. Łukasz Jagliński, rzecznik lipnowskich strażaków

Lipno
Na sygnale
Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie Wypadek na DK 10 w Lipnie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

Region

Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

2026-08-30, 11:53
Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

2026-08-30, 10:23
Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 09:29
Kiermasz, kapele ludowe i konkurs Polska smakuje. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

Kiermasz, kapele ludowe i konkurs „Polska smakuje”. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

2026-08-30, 08:02
Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji Lato w rytmie PiK-a [zdjęcia, wideo]

Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia, wideo]

2026-08-29, 21:04
Szkolili się, by w domu czuć się bezpiecznie. Krajowy Trening Reagowania w Toruniu i Brzozie

Szkolili się, by w domu czuć się bezpiecznie. Krajowy Trening Reagowania w Toruniu i Brzozie

2026-08-29, 15:28
Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji

Bydgoskie Przedmieście w Toruniu świętuje. To będzie weekend pełen niezapomnianych atrakcji

2026-08-29, 09:30
Spór o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Społecznicy odkryli gatunek ślimaka objęty ochroną

Spór o Park Centralny w Bydgoszczy trwa. Społecznicy odkryli gatunek ślimaka objęty ochroną

2026-08-29, 08:00
Takie budynki pamiętam. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

„Takie budynki pamiętam". Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

2026-08-28, 22:20

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę