Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

2026-08-30, 11:53 Bartosz Nawrocki

Fot. ilustracyjna

Odwołany na części trasy został pociąg Arriva jadący z Torunia do Grudziądza i z powrotem. To z powodu wypadku z udziałem składu PKP Intercity „Flisak” relacji Gdynia Główna-Katowice, do którego doszło w Grudziądzu, oraz człowieka.

Obecnie z Kornatowa (pow. chełmiński) do Grudziądza i z powrotem pasażerowie udadzą się jedynie autobusami zastępczymi.



Natomiast skład „Flisak”, jadący z Gdyni do Katowic, który brał udział w wypadku, obecnie nie wyjedzie z Grudziądza. Stamtąd pasażerowie udadzą się w dalszą podróż komunikacją zastępczą.



Aktualne informacje o opóźnieniach i utrudnieniach można sprawdzić na Portalu Pasażera.