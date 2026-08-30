Pociąg relacji Toruń-Grudziądz odwołany na części trasy. Wprowadzono autobusy zastępcze

2026-08-30, 11:53  Bartosz Nawrocki
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Odwołany na części trasy został pociąg Arriva jadący z Torunia do Grudziądza i z powrotem. To z powodu wypadku z udziałem składu PKP Intercity „Flisak” relacji Gdynia Główna-Katowice, do którego doszło w Grudziądzu, oraz człowieka.

Obecnie z Kornatowa (pow. chełmiński) do Grudziądza i z powrotem pasażerowie udadzą się jedynie autobusami zastępczymi.

Natomiast skład „Flisak”, jadący z Gdyni do Katowic, który brał udział w wypadku, obecnie nie wyjedzie z Grudziądza. Stamtąd pasażerowie udadzą się w dalszą podróż komunikacją zastępczą.

Aktualne informacje o opóźnieniach i utrudnieniach można sprawdzić na Portalu Pasażera.

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