2026-08-30, 13:43 Mariusz Luda/BN

Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszych/fot. Mariusz Luda

Przystanek kolejowy Toruń Katarzynka lub „przystanek w lesie” nie jest już „peronem widmo”. W niedzielę, dokładnie o godzinie 5:34, po trwającym aż 1065 dni zawieszeniu, na stacji po raz pierwszy zatrzymał się regularny pociąg jadący z Grudziądza w kierunku stacji Toruń Główny.

Nikt z niego nie wysiadł. I dobrze, bo wybudowane tymczasowe przejście dla pieszych wciąż pozostaje zamknięte. Zaznaczmy, że jego brak był powodem zawieszenia stacji. Kolejarze wybudowali nowoczesny peron, ale zapomnieli o dojściu dla pasażerów.



Przypomnijmy, powstały w ramach modernizacji trasy do Chełmży za 145 milionów złotych przystanek we wrześniu 2023 roku działał zaledwie miesiąc. Z powodu braku przejścia dla pieszych mieszkańcy pobliskiego osiedla JAR musieli nadkładać 1,5 kilometra drogi lub ryzykować życie, przechodząc (łamiąc prawo) przez ruchliwą drogę krajową.