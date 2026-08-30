Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-08-30, 09:29 Agata Raczek/BN

Fot. ilustracyjna

Wypadek na drodze krajowej nr 10 w Ślesinie, niedaleko Nakła nad Notecią. W niedzielę rano doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym przewożącym gaz LNG. Droga była zablokowana.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, nie doszło do wycieku gazu przewożonego przez ciężarówkę.



Wcześniej informowaliśmy o jednej rannej osobie. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych okazało się, że jej zdrowiu ani życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z tego powodu drogowcy z GDDKiA uznali, że w tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.



Utrudnienia zakończyły się szybciej, niż zakładano, bo o 10:22.



Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji po wypadku na DK 10 w Ślesinie



Mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskiej policji przekazał nam informacje na temat wstępnych ustaleń funkcjonariuszy co do okoliczności zdarzenia. - 50-letni kierujący pojazdem typu microcar na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym marki Man. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Kierowcy byli trzeźwi - poinformował nas rzecznik.