Wypadek na DK10. Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w Ślesinie, ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

Wypadek na drodze krajowej nr 10 w Ślesinie, niedaleko Nakła nad Notecią. W niedzielę rano doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym przewożącym gaz LNG. Droga była zablokowana.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, nie doszło do wycieku gazu przewożonego przez ciężarówkę.
Wcześniej informowaliśmy o jednej rannej osobie. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych okazało się, że jej zdrowiu ani życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z tego powodu drogowcy z GDDKiA uznali, że w tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
Utrudnienia zakończyły się szybciej, niż zakładano, bo o 10:22.
Polskie Radio PiK dotarło do ustaleń policji po wypadku na DK 10 w Ślesinie
Mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskiej policji przekazał nam informacje na temat wstępnych ustaleń funkcjonariuszy co do okoliczności zdarzenia. - 50-letni kierujący pojazdem typu microcar na prostym odcinku drogi z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym marki Man. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w celu dalszej hospitalizacji. Kierowcy byli trzeźwi - poinformował nas rzecznik.
Mówi mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskich policjantów
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę