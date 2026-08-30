Kiermasz, kapele ludowe i konkurs „Polska smakuje”. Wojewódzkie dożynki w Rypinie

2026-08-30, 08:02 Monika Kaczyńska, Ireneusz Sanger/MG

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska podczas dożynek ubiegłorocznych/fot. Mikołaj Kuras, Archiwum

Rypin i powiat rypiński są w tym roku gospodarzami wojewódzkich dożynek. Obchody święta plonów już w niedzielę (30 sierpnia).

Na 10:30 zaplanowano przemarsz korowodu dożynkowego. O 11:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. a po niej - ok.12:30 rozpocznie się część oficjalna. Sceną wydarzeń dożynkowych będzie teren rypińskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.



W programie dożynek znajdzie się m.in. kiermasz „Wieś żywi miasto" z udziałem m.in. kół gospodyń wiejskich oraz wystawa maszyn rolniczych retro i współczesnych. Będzie też przegląd kapel ludowych, strefa warsztatów i dawnych rzemiosł. Na koniec zaśpiewa Grzegorz Hyży.



Przy okazji dożynek odbędzie się finał wojewódzki Konkursu Kulinarnego „Polska smakuje”. Pojawią się 24 koła gospodyń wiejskich i 24 konkursowe potrawy. Rywalizować będą laureaci dotychczasowych eliminacji regionalnych.- Choć jurorzy wiedzą, jakich dań mogą się spodziewać, to wciąż będzie to niełatwe zadanie - podkreśla Edyta Zakrzewska, dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.



Rywalizacja kulinarna rozpocznie się już o 9:00. Czekają nagrody pieniężne, a zwycięskie koło będzie reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w czasie ogólnopolskiego finału w Warszawie. Ten odbędzie się podczas Festiwalu Polskiej Żywności na Stadionie Narodowym. Organizatorem konkursu „Polska smakuje” jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.