Szkolili się, by w domu czuć się bezpiecznie. Krajowy Trening Reagowania w Toruniu i Brzozie

2026-08-29, 15:28 Mariusz Luda, Tatiana Adonis/MG

Krajowy Trening Reagowania w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Jego głównym celem była edukacja obywateli w zakresie zachowania w sytuacjach kryzysowych. W Toruniu i podbydgoskiej Brzozie odbywał się Krajowy Trening Reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

Trening miał formę otwartych warsztatów. Organizowane były dla tych, którzy chcą zyskać wiedzę, by w sytuacji realnego zagrożenia zachować zimną krew i uratować zdrowie lub życie.



- Schron to jest obiekt budowlany, albo część takiego obiektu o konstrukcji zamkniętej, hermetycznej. W pierwszej kolejności są one zarezerwowane dla osób i funkcji zarządzających, dowódczych – mówił prowadzący warsztaty. – To naprawdę poważna budowla, musi spełniać odpowiednie warunki, kryteria, parametry odpornościowe.



- Przydatne spotkanie, wiele informacji prewencyjnych, dających impuls do zabezpieczenia się - mówił jeden z uczestników. - Taki trening daje poczucie bezpieczeństwa, że mamy coś w domu na wypadek alarmu.



Trening odbywał się w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, punkt szkoleń znajdował się też w podbydgoskiej Brzozie.