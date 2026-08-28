46 lat od Porozumień Sierpniowych. Przysiek po raz kolejny gościł bohaterów Sierpnia ’80

2026-08-28, 21:40 Mariusz Luda/JW

W Przysieku uroczyście uczczono roczniczę tzw. „Sierpnia '80". /fot. Mariusz Luda

W podtoruńskim Przysieku uroczyście uczczono 46. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

Bohaterzy Sierpnia 1980 roku wywalczyli m.in. prawo do strajku, wolność słowa oraz zgodę na utworzenie niezależnych związków zawodowych, a Przysiek od lat służy jako miejsce spotkań marszałka województwa z działaczami dawnej opozycji antykomunistycznej.



- Przemiany roku 1980 były czymś fundamentalnym dla świadomości Polaków do tego, żeby wyzwolić się spod tej władzy komunistycznej - mówi prof. Wojciech Polak, historyk.



- Wydawaliśmy pismo zakładowe, nazywało się „Geofon". 100 numerów bez wpadki. Myśmy działali pod własnymi nazwiskami - wspomina Władysław Krypel.



- To jest przykre, że już tak mało o tym się mówi. Czasem odbywają się seminaria, gdzie występują naukowcy, mniej już działacze lub członkowie - podkreśla Jan Rulewski, działacz opozycji demokratycznej w PRL.



- Dziś Gdańsk może od nas się uczyć, ponieważ tam już nie ma jednych obchodów, a u nas są. To jest piękne, że tu nie ma podziałów - wskazuje Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Obchody są częścią większego, wielodniowego programu upamiętniającego wydarzenia z 1980 roku na terenie całego województwa. W Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu zaplanowano m.in. składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi, uroczyste msze święte w intencji Ojczyzny oraz oficjalne gale.