„Takie budynki pamiętam". Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

2026-08-28, 22:20 Radosław Jagieła /JW

Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła

To była dobra okazja, aby przenieść się w czasie. W ramach Dni Architektury Drewnianej w piątek można było bezpłatnie odwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce niedaleko Włocławka.

Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich w Więsławicach.



- Ja od lat do Kłóbki przyjeżdżam na każdą imprezę. My jeszcze pamiętamy te stodoły, sprzęty rolnicze, wyposażenie kuchni, te makatki - mówi jedna z odwiedzających.



- Takie budynki pamiętam, bo jak byłem młody, to w takiej zabudowie pod strzechą jeszcze mieszkałem. Te łóżka są takie małe teraz ludzie większe rosną - dodaje inny turysta.



- To są te różnice właśnie między tym, jak dawniej się żyło a jak się teraz i jak mieli ciężko, musieli żyć. Ani światła, ani nic. Przy świecy, lampie naftowej to już było dobrze i ludzie też żyli i się wyuczyli - wskazuje kolejny.



Do skansenu w Kłóbce warto będzie zajrzeć 13 września. Wtedy odbędzie się ostatni w tym roku festyn folklorystyczny „Z życia dawnej wsi”. Motywem przewodnim będzie darcie pierza.