„Takie budynki pamiętam". Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce można było zwiedzać za darmo

2026-08-28, 22:20  Radosław Jagieła /JW
Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła

Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła

To była dobra okazja, aby przenieść się w czasie. W ramach Dni Architektury Drewnianej w piątek można było bezpłatnie odwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce niedaleko Włocławka.

Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich w Więsławicach.

- Ja od lat do Kłóbki przyjeżdżam na każdą imprezę. My jeszcze pamiętamy te stodoły, sprzęty rolnicze, wyposażenie kuchni, te makatki - mówi jedna z odwiedzających.

- Takie budynki pamiętam, bo jak byłem młody, to w takiej zabudowie pod strzechą jeszcze mieszkałem. Te łóżka są takie małe teraz ludzie większe rosną - dodaje inny turysta.

- To są te różnice właśnie między tym, jak dawniej się żyło a jak się teraz i jak mieli ciężko, musieli żyć. Ani światła, ani nic. Przy świecy, lampie naftowej to już było dobrze i ludzie też żyli i się wyuczyli - wskazuje kolejny.

Do skansenu w Kłóbce warto będzie zajrzeć 13 września. Wtedy odbędzie się ostatni w tym roku festyn folklorystyczny „Z życia dawnej wsi”. Motywem przewodnim będzie darcie pierza.

Relacja Radosława Jagieły

Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła Turyści mogli za darmo zwiedzić Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. /fot. Radosław Jagieła

Region

46 lat od Porozumień Sierpniowych. Przysiek po raz kolejny gościł bohaterów Sierpnia 80

46 lat od Porozumień Sierpniowych. Przysiek po raz kolejny gościł bohaterów Sierpnia ’80

2026-08-28, 21:40
Kilka kontroli w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Poselski audyt przeprowadziły działaczki PiS

Kilka kontroli w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Poselski audyt przeprowadziły działaczki PiS

2026-08-28, 21:00
Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

Czy Copernicus Airshow Toruń zagraża obszarom chronionym? Społecznicy pytają, RDOŚ odpowiada

2026-08-28, 20:00
Chodził po Szubinie w przebraniu, masce i z nożem w ręku. 33-latek aresztowany

Chodził po Szubinie w przebraniu, masce i z nożem w ręku. 33-latek aresztowany

2026-08-28, 19:00
Darmowe przedszkola w Toruniu. Miasto walczy z kryzysem demograficznym

Darmowe przedszkola w Toruniu. Miasto walczy z kryzysem demograficznym

2026-08-28, 18:20
Wypadek trzech osobówek na DW240 niedaleko Świecia. Są osoby ranne

Wypadek trzech osobówek na DW240 niedaleko Świecia. Są osoby ranne

2026-08-28, 17:38
Plan ogólny miasta przyjęty. Bydgoska Prawica wyraża sprzeciw i zapowiada podjęcie działań

Plan ogólny miasta przyjęty. Bydgoska Prawica wyraża sprzeciw i zapowiada podjęcie działań

2026-08-28, 16:20
Dwa lata w więzieniu i pieniądze dla Monaru. Wyrok za częstowanie małoletnich narkotykami

Dwa lata w więzieniu i pieniądze dla Monaru. Wyrok za częstowanie małoletnich narkotykami

2026-08-28, 15:50
Odurzony narkotykami kierowca spadł z wiaduktu i zderzył się z pociągiem. Zapadł wyrok[zdjęcia]

Odurzony narkotykami kierowca spadł z wiaduktu i zderzył się z pociągiem. Zapadł wyrok[zdjęcia]

2026-08-28, 14:49

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę