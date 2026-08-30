Zmiany dla kierowców na bydgoskim Szwederowie. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej

2026-08-30, 10:23 JW

Kierowców czekają zmiany na skrzyżowaniu Solskiego i Bielickiej. /fot. Jarosław Wieprzycki

Budowa trasy tramwajowej na Szwederowo w Bydgoszczy wchodzi w kolejny etap. Drogowcy wyłączą sygnalizację na skrzyżowaniu ulic Solskiego i Bielickiej. Powstanie tymczasowe rondo.

Trwają prace związane z budową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Solskiego w Bydgoszczy. Pierwsze zmiany kierowców czekają w najbliższy poniedziałek.



Wówczas rozpoczną się prace związane z budową tymczasowego ronda na skrzyżowaniu Solskiego i Bielickiej. Te roboty będą wykonywane bez zamykania skrzyżowania. Na drogach rowerowych i chodnikach zaczną się prace związane z dostosowaniem wlotów do organizacji ruchu przewidzianej w kolejnych etapach. Piesi będą poruszać się po wydzielonej, zabezpieczonej trasie.



Kolejne zmiany planowane są na 12 września. O nich drogowcy mają poinformować wkrótce.



- W ramach przygotowań do inwestycji powstała „przeplotka” na wysokości ul. L. Solskiego 5, czyli tymczasowe połączenie pomiędzy jezdniami, które będzie wykorzystywane do przełożenia ruchu z jednej jezdni na drugą oraz do utrzymania przejezdności podczas budowy poszczególnych części układu drogowo-torowego. Wyburzone zostały już budynki przy ulicy Bielickiej 22 oraz Bielickiej 29a - informuje Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Oprócz trasy tramwajowej z zielonym torowiskiem, inwestycja obejmuje też przebudowę ulic, budowę pętli autobusowo-tramwajowej, ścieżek rowerowych, chodników, parków kieszeniowych. Pojawią się też nowe nasadzenia. Docelowo zasadzonych ma być 200 nowych drzew oraz 4 tysiące krzewów. 163 rosnące drzewa mają być zachowane.





czemu część mieszkańców Szwederowa sprzeciwia się. Więcej o sprawie pisaliśmy Wyciętych zostanie jednak 177 drzewostanów,Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ





Inwestycja kosztuje 107,2 mln złotych.