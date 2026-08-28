Chodził po Szubinie w przebraniu, masce i z nożem w ręku. 33-latek aresztowany

2026-08-28, 19:00  JW
33-latek odpowie za chodzenie w przebraniu, masce i z nożem w ręku ulicami Szubina. /fot. KPP w Nakle nad Notecią

33-latek odpowie za chodzenie w przebraniu, masce i z nożem w ręku ulicami Szubina. /fot. KPP w Nakle nad Notecią

Policjanci z Szubina zatrzymali 33-latka, który po mieście chodził w przebraniu i w masce, a w ręku trzymał nóż. Ponadto w jego mieszkaniu znaleziono narkotyki. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

O podejrzanym mężczyźnie chodzącym ulicami miasta zaalarmowano policjantów we wtorek. Do wskazanego miejsca udał się patrol, choć nie napotkał żadnej osoby. Mimo to funkcjonariusze nie zaprzestali działań.

Dzięki prowadzonym czynnościom wytypowano 33-letniego mieszkańca Szubina, jako potencjalnego sprawcę. W czwartek policjanci przystąpili do akcji. W godzinach porannych kryminalni udali się pod ustalony adres. Ich przypuszczenia okazały się słuszne.

- W mieszkaniu podejrzanego funkcjonariusze znaleźli strój oraz przedmiot, z którym 33-latek we wtorek wieczorem chodził po ulicach Szubina. Okazało się, że była to zabawkowa atrapa noża - informuje mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.

To jednak nie koniec kłopotów mężczyzny. W jego domu znaleziono prawie 140 gramów różnego rodzaju narkotyków i sporą ilość gotówki.

33-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz posiadania znacznych ilości substancji odurzających. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratora, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Relacja Moniki Siwak

Na sygnale
33-latek odpowie za chodzenie w przebraniu, masce i z nożem w ręku ulicami Szubina. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 33-latek odpowie za chodzenie w przebraniu, masce i z nożem w ręku ulicami Szubina. /fot. KPP w Nakle nad Notecią

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