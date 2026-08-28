Wypadek trzech osobówek na DW240 niedaleko Świecia. Są osoby ranne

2026-08-28, 17:38 Monika Siwak/JW

Wypadek na DW240 w Przysiersku, w powiecie świeckim (zdj. ilustracyjne)

Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w Przysiersku w powiecie świeckim. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe.

Kobieta i mężczyzna byli zakleszczeni w pojeździe, byli przytomni, strażacy musieli ich wydobyć. Te dwie osoby i młoda kobieta z innego auta zostali przetransportowani do szpitali. Na miejsce przyjechały cztery karetki, wylądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Ruch na drodze 240 ze Świecia do Tucholi jest zablokowany. Kierowcy muszą korzystać z objazdów