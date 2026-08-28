Kilka kontroli w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Poselski audyt przeprowadziły działaczki PiS

2026-08-28, 21:00  Agnieszka Marszał /JW
Posłanki PiS przedstawiły wyniki kontroli we włocławskim szpitalu. /fot. Archiwum

Posłanki PiS przedstawiły wyniki kontroli we włocławskim szpitalu. /fot. Archiwum

Są wyniki poselskiej kontroli w szpitalu we Włocławku. Kontrolę przeprowadziła poseł Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z radną Ireną Vuković-Kwiatkowską.

W piątek podczas konferencji prasowej posłanki mówiły o nieprawidłowościach.

- Mieliśmy do czynienia z przypadkami pełnienia dyżurów przez lekarzy specjalistów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednocześnie z pełnieniem przez nich dyżurów na swoich oddziałach, czyli z tak zwaną bilokacją lekarzy. Ta sprawa dotyczy około 10 lekarzy rezydentów. Nie mamy pisemnej informacji, czy ci lekarze rezydenci mają już odpowiednie kwalifikacje, aby mogli takie dyżury na SOR-ze pełnić samodzielnie. Oddział dziecięcy obserwacyjny posiada izbę przyjęć. Brakuje dyżurujących lekarzy na izbie przyjęć - mówi Joanna Borowiak.

Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku trwają trzy kontrole - mówił Wojciech Jaranowski - radny sejmiku województwa z ramienia PiS.

- Jedna wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, druga Narodowego Funduszu Zdrowia i trzecia Państwowej Inspekcji Pracy. Ostatnio marszałek w rozmowie ze mną zapewnił, że będzie wzmocniona kontrola nad szpitalami wojewódzkimi poprzez rady społeczne. Będzie na bieżąco kontrolowany sposób zarządzania. Nie obejdzie się bez zmian w tych radach społecznych kadrowych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących - dodaje.

W mediach społecznościowych pojawił się plakat zapowiadający protest pracowników przed szpitalem i żądanie odwołania dyrektora Dariusz Szczepańskiego. Ma się odbyć w najbliższy wtorek. Nie wiadomo jednak, kto go organizuje, a szpital nie otrzymał zgłoszenia o proteście.

Mówi Joanna Borowiak

Mówi Wojciech Jaranowski

Włocławek

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