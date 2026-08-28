Plan ogólny miasta przyjęty. Bydgoska Prawica wyraża sprzeciw i zapowiada podjęcie działań

2026-08-28, 16:20 Bartosz Nawrocki/JW

Radni Bydgoskiej Prawicy zapowiedzieli działania w sprawie planu ogólnego miasta Bydgoszczy. /fot. Bartosz Nawrocki

Członkowie Bydgoskiej Prawicy będą działać w celu zmiany planu ogólnego miasta Bydgoszczy - zapowiedzieli wiceprzewodnicząca klubu Grażyna Szabelska i radny Michał Krzemkowski na konferencji prasowej przed bydgoskim ratuszem.

Sprzeciw części radnych





Ich zdaniem radni nie uwzględnili poprawek zgłaszanych przez mieszkańców, którzy, jak mówią inicjatorzy spotkania z mediami, nie chcą ani betonowania miasta, ani gospodarki odpadami na masową skalę:





Osiedle „o bardzo ciasnej zabudowie"



