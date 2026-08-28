Odurzony narkotykami kierowca spadł z wiaduktu i zderzył się z pociągiem. Zapadł wyrok[zdjęcia]

Auto spadło z wiaduktu drogowego na tory i zderzyło się z pociągiem/fot. PKP PLK/Facebook

Sprawca wypadku samochodowo-kolejowego w Pięćmorgach usłyszał wyrok: 3 lata i 6 miesięcy więzienia i po 10 tys. zł nawiązki na rzecz PLK SA, PKP Intercity PDP, a także odszkodowania dla innych uczestników zdarzenia. To sprawa z grudnia 2025 roku. Kierowca prowadził będąc pod wpływem narkotyków.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło 21 grudnia 2025 roku w miejscowości Pięćmorgi, w powiecie świeckim. Auto spadło z wiaduktu drogowego na tory i zderzyło się z pociągiem. Samochód poważnie uszkodził infrastrukturę kolejową – sieć trakcyjną, słup, konstrukcje wsporcze i podwieszenia. Chwilę później w leżące na torach auto uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna – Bydgoszcz Główna.



Na pokładzie było około 70 osób. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Konsekwencje odczuli jednak także inni. Linia kolejowa była zablokowana przez kilka godzin, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, część pociągów skierowano objazdami, a setki podróżnych musiały zmienić swoje plany.



Kierowca miał już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości. Mimo to ponownie wsiadł za kierownicę, tym razem pod wpływem narkotyków. A po zdarzeniu uciekł z miejsca wypadku.



W sierpniu 2026 r. zapadł prawomocny wyrok: łącznie 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kierowca ma również zapłacić po 10 tys. zł nawiązki na rzecz PLK SA i PKP Intercity oraz odszkodowania innym uczestnikom zdarzenia.



