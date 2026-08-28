Dwa lata w więzieniu i pieniądze dla Monaru. Wyrok za częstowanie małoletnich narkotykami

2026-08-28, 15:50  Mariusz Luda/KB
28-letni Mateusz B. z Brodnicy idzie do więzienia. Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności usłyszał w piątek przed Sądem Okręgowym w Toruniu. /fot. Mariusz Luda

28-letni Mateusz B. z Brodnicy idzie do więzienia. Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności usłyszał w piątek przed Sądem Okręgowym w Toruniu. /fot. Mariusz Luda

Posiadał narkotyki, handlował nimi i częstował małoletniego. 28-letni Mateusz B. z Brodnicy idzie do więzienia. Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności usłyszał w piątek przed Sądem Okręgowym w Toruniu.

Mateusz B. wpadł w ręce brodnickiej policji w styczniu. Śledczy odkryli w jego mieszkaniu prawie pół kilograma narkotyków: 255 gramów metamfetaminy oraz 162 gramy marihuany.

Najpoważniejszy zarzut dotyczył jednak wielokrotnego udzielania zarówno odpłatnie, jak i darmowo marihuany osobie małoletniej, w ilości co najmniej dwóch gramów. I za to usłyszał wyrok kary łącznej dwóch lat więzienia. Uzasadniał sędzia Remigiusz Wehner.

- Sąd orzekł o karze łącznej w wysokości dwóch lat pozbawienia wolności. Ta kara jest nieco wyższa od każdej z kar jednostkowych. Sąd, wymierzając karę łączną, oparł się na tym, że oba przestępstwa były przestępstwami podobnymi, popełnionymi w stosunkowo niewielkiej odległości czasowej.

- Złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku - mówi adwokat Edyta Bocianiak.
- Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem podejmiemy decyzję co do apelacji. Na tym etapie postępowania chcę powiedzieć, że nie zgadzamy się z wyrokiem.

  • Mężczyzna musi też wpłacić nawiązkę 2000 złotych na rzecz zapobiegania i zwalczania narkomanii. Pieniądze trafią do Monaru.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń

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