Dożynki w Lisewie ostatnim przystankiem na trasie naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a” [zdjęcia]

2026-08-29, 13:54 MG

Dożynki w Lisewie/fot. Mikołaj Tetzlaff

Camasutra i Paweł Stasiak wystąpią podczas ostatniego spotkania w ramach naszej wakacyjnej akcji „Lato w rytmie PiK-a”. W sobotę (29 sierpnia) jesteśmy w Lisewie (powiat chełmiński).

W ostatnią sobotę wakacji nasz wóz transmisyjny zaparkował na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Lisewie. Jest tam ekipa Polskiego Radia PiK na czele z dziennikarzem Dariuszem Grossem.



O godz. 14.00 odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynna za plony. Potem korowód dożynkowy przeszedł na stadion, gdzie o 15.00 zaplanowano oficjalne otwarcie dożynek.



Na scenie wystąpią m.in.: Zespół Tańca Ludowego „Kundzia”, „Lisewianie”, Paweł Stasiak i Papa D oraz grupa Camasutra.