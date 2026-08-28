Oddali hołd pilotom, mechanikom, ratownikom. Święto Lotnictwa w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-08-28, 13:17  Damian Klich/KB
Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich

Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich

Lotnictwo to nie tylko piloci, ale cała rodzina - to zdanie padało wielokrotnie podczas uroczystościach z okazji Święta Lotnictwa w Bydgoszczy. Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie.

- Chcemy oddać hołd nie tylko pilotom. Oddajemy hołd inżynierom, technikom, mechanikom, wszystkim pracownikom i lotnictwa sportowego, i pasażerskiego, i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - mówi pułkownik Tomasz Polus, szef Techniki Lotniczej w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

- To jest nasze święto. Dzisiaj mamy tutaj enklawę lotniczą w postaci 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, ale również mojego szefostwa w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefostwa Techniki Lotniczej, polowych warsztatów lotniczych, no i bardzo znaczących Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2.

- Ja już mam 83 lata - mówi pułkownik dyplomowany Edmund Łączny.
- Pracowałem w systemie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Jestem przedstawicielem wojsk rakietowych, które odgrywały bardzo ważną rolę. To nie była prosta służba, ale jeśli ktoś z duchem żołnierza wchodzi do tych wojsk, to musi mieć świadomość, dokąd idzie.

  • Święto zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera pilota Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku.

Relacja Damiana Klicha

wideo: Damian Klich

wideo: Damian Klich

Bydgoszcz
Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich Pod Pomnikiem Lotników na osiedlu Błonie oddano hołd wszystkim poległym oraz zasłużonym na służbie/fot. Damian Klich

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