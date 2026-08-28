Nielegalne papierosy, tytoń i jakaś ciecz. Policja w mieszkaniu 61-letniego torunianina [zdjęcia]

Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów oraz szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną/fot. KMP Toruń

Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów oraz szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną. Mundurowi do sprawy zatrzymali 61-latka.

W środę (26.08.) policjanci przeszukali mieszkanie zajmowane przez 61-letniego mężczyznę. Znaleźli ponad 62 kg tytoniu oraz 6 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Oprócz tego w mieszkaniu ujawniono 8 tys. sztuk papierosów z zagranicznymi znakami akcyzy oraz szereg różnego rodzaju szklanych butelek i pojemników z bezbarwną cieczą, której próbki trafiły do policyjnego laboratorium.



