W czasie wyprzedzania potrącił rowerzystów i uciekł. Policja szuka kierowcy busa

2026-08-28, 10:40 Damian Klich/KB

Potrąceni rowerzyści trafili do szpitala. Sprawca jest poszukiwany/fot. Pixabay

Do wypadku doszło w czwartek [27.08.] wieczorem w Sypniewie koło Więcborka. Policja poszukuje kierowcy, który potrącił rowerzystów.

- Kierujący busem w trakcie manewru wyprzedzania potrącił jadących rowerzystów: 51-letniego mężczyznę oraz 50-letnią kobietę, mieszkańców gminy Więcbork, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia - mówi starszy aspirant Małgorzata Warsińska z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

- W wyniku wypadku rowerzyści trafili do szpitali. Przeprowadzone badanie wykazało, że byli trzeźwi - przekazała policjantka.





Policja próbuje ustalić tożsamość kierowcy busa, a także bada dokładne okoliczności wypadku.