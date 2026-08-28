Gdy w Egipcie budowali piramidy, Włocławek lepił naczynia. „Wakacyjny przewodnik po regionie" [zdjęcia]

2026-08-28, 09:30  Agnieszka Marszał/KB
Eksponaty Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał

Eksponaty Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał

Kości prehistorycznych zwierząt, m.in. mamuta czy jelenia olbrzymiego, miecz wikinga z X wieku, kapalin, czyli hełm bojowy z XV w. - jeden z najlepiej zachowanych w Polsce. Między innymi takie eksponaty można zobaczyć w Muzeum Historii Włocławka, które było kolejnym przystankiem na mapie „Wakacyjnego przewodnika po regionie” Polskiego Radia PiK.

Wiele z tych artefaktów to obiekty wydobyte na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej właśnie przez archeologów z włocławskiego muzeum.

- Będziemy przyglądać się historii nie tylko Włocławka, ale Kujaw i regionu na przestrzeni dziejów, bo tak właśnie ta wystawa została zaprojektowana - mówi Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka.

- Zaczynamy praktycznie w czasach prehistorycznych, w głębokiej prehistorii, kiedy to po tej ziemi maszerowały zwierzęta prehistoryczne. W części archeologicznej nasi goście zobaczą zatem części szkieletów tych zwierząt z późnego plejstocenu. Mamy mamuta, niedźwiedzia, nosorożca włochatego, jelenia olbrzymiego i woła stepowego. Jeśli chodzi o dziedzictwo ludzkie, to zgromadziliśmy obiekty, które można by umieścić na osi czasu gdzieś, powiedzmy, w okolicy powstawania piramid w Egipcie. U nas w tym czasie ludzie już sobie coś tam dziergali w różnych miejscach, w różnych osadach. A te artefakty, które pozostały po tych ludziach, to różnego rodzaju naczynia, także bardzo specyficzne naczynia, czyli urny z grobów kultur ciałopalnych - mówi Tomasz Wąsik.

  • Zbiory są owocem dziesiątek lat badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników muzeum. Tematem zajmował się m.in. emerytowany już kierownik Działu Archeologicznego, Paweł Sobczyk.
  • Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" z Włocławka

Włocławek
Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał Muzeum Historii Włocławka/fot. Agnieszka Marszał

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