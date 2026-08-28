W Toruniu odbędzie się Metropolitarny Kongres Kobiet. Będzie też o sprawach męskich

2026-08-28, 07:50 Monika Kaczyńska/JW

5. Metropolitalny Kongres Kobiet odbędzie się 6 września. /fot. Monika Kaczyńska

„Razem" to hasło tegorocznego, 5. Metropolitalnego Kongresu Kobiet w Toruniu. Wydarzenie 6 września w Jordankach.

W programie panele dotyczące m.in. zdrowia i siły psychicznej. Nie zabraknie też ekspertów.



- Chcemy dotrzeć do jak największej ilości kobiet i, podkreślam, również mężczyzn. Razem właśnie chodzi o kwestie związane ze sprawami męskimi, że otwarte jesteśmy również na kwestie męskie jak i również ze względu na miejsce mamy możliwość dostępu dla osób z niepełnosprawnością zarówno ruchową jak i słuchową - podkreśla Agata Chyżewska-Pawlikowska wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet.



W tym roku tematem kongresu będzie umysł, ciało, zdrowie kwestia właśnie związana z męskością. Nie zabraknie stref dodatkowych, w tym relaksu i sztuki.



- Dostajemy informacje zwrotne, że kobiety niesamowicie odbierają Kongres Kobiet i wychodzą z poszczególnych paneli, tak jak w tym roku od Roberta Rudkowskiego z przekonaniem, że ja nie muszę pić tego alkoholu i mogę sobie zapewnić przy Netfliksie mogę sobie kupić napój bezalkoholowy i to są takie informacje, które do nas docierają, czyli coś zostaje. Ponadto kobiety przychodzą tutaj po to, żeby podładować baterie, szukają inspiracji, takiej mocy do działania, bo to jest zupełnie inaczej - dodaje Agata Chyżewska-Pawlikowska.



O szczegółach wydarzenia można posłuchać w relacji Moniki Kaczyńskiej.