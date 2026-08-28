W Toruniu odbędzie się Metropolitalny Kongres Kobiet. Będzie też o sprawach męskich

2026-08-28, 07:50  Monika Kaczyńska/JW
5. Metropolitalny Kongres Kobiet odbędzie się 6 września. /fot. Monika Kaczyńska

5. Metropolitalny Kongres Kobiet odbędzie się 6 września. /fot. Monika Kaczyńska

„Razem” to hasło tegorocznego, 5. Metropolitalnego Kongresu Kobiet w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się 6 września w Jordankach.

W programie panele dotyczące m.in. zdrowia i siły psychicznej. Nie zabraknie też ekspertów.

- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby kobiet i, podkreślam, również mężczyzn. Chodzi właśnie o kwestie związane ze sprawami męskimi; jesteśmy otwarte również na kwestie męskie. Ze względu na miejsce mamy możliwość zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością zarówno ruchową, jak i słuchową - podkreśla Agata Chyżewska-Pawlikowska, wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet.

W tym roku tematem kongresu będą umysł, ciało, zdrowie oraz kwestie związane z męskością. Nie zabraknie stref dodatkowych, w tym relaksu i sztuki.

- Dostajemy informacje zwrotne, że kobiety niesamowicie odbierają Kongres Kobiet i wychodzą z poszczególnych paneli, tak jak w tym roku od Roberta Rutkowskiego, z przekonaniem: „ja nie muszę pić tego alkoholu, mogę sobie zapewnić przy Netfliksie napój bezalkoholowy”. To są takie informacje, które do nas docierają, czyli coś zostaje. Ponadto kobiety przychodzą tutaj po to, żeby podładować baterie, szukają inspiracji, takiej mocy do działania, bo to jest zupełnie coś innego – dodaje Agata Chyżewska-Pawlikowska.

  • O szczegółach wydarzenia można posłuchać w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

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