Bursa w Inowrocławiu z nowym kierownictwem. Wcześniej działalność placówki była pod znakiem zapytania

2026-08-27, 18:40  Marcin Glapiak/JW
Bursa w Inowrocławiu uratowana. /fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Bursa w Inowrocławiu uratowana. /fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Inowrocławska bursa będzie działać dalej, ale pod innym kierownictwem. W jej siedzibie odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i nową dyrekcją.

Przypomnijmy, w lutym tego roku starostwo powiatowe w Inowrocławiu po 11 latach wypowiedziało umowę z prowadzącymi placówkę, tłumacząc to względami finansowymi i formalnymi. Bursę przejęła fundacja „Szansa na lepsze jutro". Jej przedstawiciele spotkali się w czwartek z rodzicami uczniów.

- Mamy oczekiwania takie jak zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, koszty, wyżywienie. Żeby dziecko było bezpieczne i chodziło do szkoły - mówi jeden z rodziców.

- Mam nadzieję, że okaże się drugim domem dla naszych mieszkańców, żeby zapewnić im opiekę, ale też różnego rodzaju wsparcie i ciekawy pobyt. Mamy zaplanowane wiele różnych zajęć, dobrowolnych - wskazuje Barbara Rydlichowska z fundacji „Szansa na lepsze jutro".

Uczniowie mają do wybory dwu lub trzyosobowe pokoje. Część pomieszczeń na pierwszym piętrze będzie przeznaczona na różnego rodzaju rekreacje. Starostwo powiatowe w Inowrocławiu podpisało umowę dzierżawy z nowymi prowadzącymi na 3 lata.

Chęć zamieszkania w bursie zadeklarowały 53 osoby.

Relacja Marcina Glapiaka

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