Rozpoznaj. Sprawdź. Działaj. W weekend mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w Krajowym Treningu Reagowania

2026-08-28, 06:50  Tatiana Adonis/JW
W sobotę odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. /fot. Tatiana Adonis

W sobotę odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. /fot. Tatiana Adonis

Co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, jak znaleźć miejsce schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać już w najbliższą sobotę. W regionie odbędzie się Krajowy Trening Reagowania.

W Kujawsko-Pomorskiem spotkania poświęcone praktycznej edukacji z zakresu bezpieczeństwa zaplanowano w ponad 50 miejscach. Główne wydarzenie w ramach Krajowego Treningu Reagowania odbędzie się w podbydgoskiej Brzozie.

Rozpoznaj sygnał alarmowy, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle, działaj. To trzy kroki bezpieczeństwa. Każdy z nas powinien być gotowy i wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Właśnie temu ma służyć Krajowy Trening Reagowania. W punktach edukacyjnych mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności, które są potrzebne w kryzysowych sytuacjach - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

- Czego będzie można się dowiedzieć? Chociażby tego, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, co oznaczają poszczególne sygnały. Jest to proste, ale trzeba po prostu chwileczkę na to poświęcić i sobie uświadomić i przypomnieć, nauczyć się weryfikować informacje, na przykład o miejscach schronienia, jak są wyznaczane, co się właśnie dzieje w tym zakresie oraz zobaczenie, jak wygląda plecak, przykładowy, wzorcowy plecak ewakuacyjny - dodaje.

Wojewoda będzie uczestniczył w głównym wydarzeniu, które odbędzie się w Brzozie. Spotkamy się podczas gminnych dożynek, mówi wojewoda i dodaje, że podobne akcje w naszym regionie zaplanowano w 52 miejscach.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

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