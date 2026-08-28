Rozpoznaj. Sprawdź. Działaj. W weekend mieszkańcy regionu mogą wziąć udział w Krajowym Treningu Reagowania

2026-08-28, 06:50 Tatiana Adonis/JW

W sobotę odbędzie się Krajowy Trening Reagowania. /fot. Tatiana Adonis

Co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, jak znaleźć miejsce schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać już w najbliższą sobotę. W regionie odbędzie się Krajowy Trening Reagowania.

W Kujawsko-Pomorskiem spotkania poświęcone praktycznej edukacji z zakresu bezpieczeństwa zaplanowano w ponad 50 miejscach. Główne wydarzenie w ramach Krajowego Treningu Reagowania odbędzie się w podbydgoskiej Brzozie.



Rozpoznaj sygnał alarmowy, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle, działaj. To trzy kroki bezpieczeństwa. Każdy z nas powinien być gotowy i wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Właśnie temu ma służyć Krajowy Trening Reagowania. W punktach edukacyjnych mieszkańcy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności, które są potrzebne w kryzysowych sytuacjach - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.



- Czego będzie można się dowiedzieć? Chociażby tego, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, co oznaczają poszczególne sygnały. Jest to proste, ale trzeba po prostu chwileczkę na to poświęcić i sobie uświadomić i przypomnieć, nauczyć się weryfikować informacje, na przykład o miejscach schronienia, jak są wyznaczane, co się właśnie dzieje w tym zakresie oraz zobaczenie, jak wygląda plecak, przykładowy, wzorcowy plecak ewakuacyjny - dodaje.



Wojewoda będzie uczestniczył w głównym wydarzeniu, które odbędzie się w Brzozie. Spotkamy się podczas gminnych dożynek, mówi wojewoda i dodaje, że podobne akcje w naszym regionie zaplanowano w 52 miejscach.