Bydgoscy uczniowie gotowi do szkoły. W ramach akcji PCK, dzieci otrzymały wyprawki

2026-08-27, 17:40 Tatiana Adonis/JW

Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis

Plecaki z kompletem przyborów szkolnych trafiły do uczniów - pierwsze wyprawki w ramach akcji PCK trafiły do rąk uczniów z Bydgoszczy.

„Niesamowity widok"



Przekazanie 200 zestawów szkolnych odbyło się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.



- Ja mam trójkę dzieci, ale są różne wydatki, mieszkanie, rachunki, czasem człowiek nie ma. Ja obecnie nie pracuję, a mąż po zawale jest i nie może też iść do pracy - mówi jedna z mam.



- Jest to bardzo duża pomoc dla nas - dodaje kolejna.





- Przez ostatnie dwa miesiące zbieraliśmy te wyprawki tutaj od mieszkańców, sponsorów, od firm. Oni przynosili nam te wszystkie rzeczy, które teraz mogliśmy spakować i przekazać dzieciom, które no proszę mi wierzyć, cieszyły się, uśmiechały. To jest niesamowity widok - podkreśla Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.







To nie koniec akcji



