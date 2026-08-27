Bydgoscy uczniowie gotowi do szkoły. W ramach akcji PCK, dzieci otrzymały wyprawki
Plecaki z kompletem przyborów szkolnych trafiły do uczniów - pierwsze wyprawki w ramach akcji PCK trafiły do rąk uczniów z Bydgoszczy.
„Niesamowity widok"
Przekazanie 200 zestawów szkolnych odbyło się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
- Ja mam trójkę dzieci, ale są różne wydatki, mieszkanie, rachunki, czasem człowiek nie ma. Ja obecnie nie pracuję, a mąż po zawale jest i nie może też iść do pracy - mówi jedna z mam.
- Jest to bardzo duża pomoc dla nas - dodaje kolejna.
Wypełnione artykułami szkolnymi plecaki trafiły do uczniów w ramach akcji PCK "Wyprawka dla żaka". Jej celem jest wsparcie m.in. dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dzieci z niepełnosprawnościami.
Finał akcji 11 września w Hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Wówczas odbędzie się koncert charytatywny „Podaruj Dzieciom Serce”. Wtedy wyprawki szkolne trafią do kolejnych uczniów z naszego regionu. Gwiazdą wydarzenia będzie Skolim.
W zeszłym roku w regionie udało się skompletować rekordową liczbę - półtora tysiąca - wyprawek.