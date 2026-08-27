Bydgoscy uczniowie gotowi do szkoły. W ramach akcji PCK, dzieci otrzymały wyprawki

2026-08-27, 17:40  Tatiana Adonis/JW
Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis

Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis

Plecaki z kompletem przyborów szkolnych trafiły do uczniów - pierwsze wyprawki w ramach akcji PCK trafiły do rąk uczniów z Bydgoszczy.

„Niesamowity widok"

Przekazanie 200 zestawów szkolnych odbyło się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

- Ja mam trójkę dzieci, ale są różne wydatki, mieszkanie, rachunki, czasem człowiek nie ma. Ja obecnie nie pracuję, a mąż po zawale jest i nie może też iść do pracy - mówi jedna z mam.

- Jest to bardzo duża pomoc dla nas - dodaje kolejna.

- Przez ostatnie dwa miesiące zbieraliśmy te wyprawki tutaj od mieszkańców, sponsorów, od firm. Oni przynosili nam te wszystkie rzeczy, które teraz mogliśmy spakować i przekazać dzieciom, które no proszę mi wierzyć, cieszyły się, uśmiechały. To jest niesamowity widok - podkreśla Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

To nie koniec akcji

Kolejne wyprawki trafią także do uczniów z Torunia, Włocławka czy Grudziądza. Cały czas trwa też zbiórka darów. Te można wrzucić do specjalnych koszy w wybranych marketach na terenie Bydgoszczy.

Wypełnione artykułami szkolnymi plecaki trafiły do uczniów w ramach akcji PCK "Wyprawka dla żaka". Jej celem jest wsparcie m.in. dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dzieci z niepełnosprawnościami.

Finał akcji 11 września w Hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Wówczas odbędzie się koncert charytatywny „Podaruj Dzieciom Serce”. Wtedy wyprawki szkolne trafią do kolejnych uczniów z naszego regionu. Gwiazdą wydarzenia będzie Skolim.

W zeszłym roku w regionie udało się skompletować rekordową liczbę - półtora tysiąca - wyprawek.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis Uczniowie z Bydgoszczy otrzymali szkolne przybory od PCK. /fot. Tatiana Adonis

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