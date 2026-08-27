Szpital w Aleksandrowie Kujawskim całkowicie ureguluje karę nałożoną przez NFZ - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-08-27, 13:39 Radosław Jagieła/BN

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim całkowicie ureguluje karę nałożoną przez NFZ/fot. Radosław Jagieła

Najpóźniej w piątek lub w poniedziałek szpital w Aleksandrowie Kujawskim całkowicie ureguluje karę nałożoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK. To łącznie 134 tysiące złotych w dwóch ratach. Pierwsza z nich została już opłacona.

- Jestem zobowiązany wystąpić o regres tej należności w stosunku do osób, które zawiniły - mówi prezes szpitala Mariusz Trojanowski. - Według oceny Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i komisji, która działa w szpitalu, jest to następstwo zawinionego działania lekarzy - dodaje.



Po całkowitej spłacie kary lecznica ma wysłać zobowiązania do zapłaty przez dwóch lekarzy. - Będzie trzeba ich wezwać do przelania tej samej kwoty na konto szpitala - informuje Mariusz Trojanowski.



Zabieg członka rodziny senatora Tomasza Lenza pod lupą bydgoskiej prokuratury



Przypomnijmy, sprawa ma związek z opisywanym przez Wirtualną Polskę zabiegiem członka rodziny senatora Tomasza Lenza. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę i ustalił, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca”.





W sprawie szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadzi obecnie dwa postępowania. Pierwsze dotyczy zabiegu wykonanego u nieletniego syna senatora. Prokuratura ustala, czy został on przeprowadzony poza kolejnością i z pominięciem obowiązujących procedur. Drugie śledztwo obejmuje podejrzenie ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej.