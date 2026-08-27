Ciężarówka ze złomem przewróciła się na rondzie na DK 25 w Sławsku Dolnym

2026-08-27, 12:34 BN

Fot. ilustracyjna

Ciężarówka przewożąca złom przewróciła się na rondzie, na drodze krajowej nr 25 w Sławsku Dolnym (pow. mogileński). Policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Do zdarzenia doszło przed godz. 12, na odcinku między Strzelnem a Inowrocławiem. Skontaktowaliśmy się z Punktem Informacji Drogowej i dowiedzieliśmy się, że nie ma rannych.



Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 15.