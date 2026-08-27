Wysoki mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziewczynki w Toruniu - ustaliło Polskie Radio PiK. Głos zabrał ojciec dziecka

2026-08-27, 11:58  Michał Zaręba/BN
Mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziecka w Toruniu/fot. Magnific/ilustracyjna

Mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziecka w Toruniu/fot. Magnific/ilustracyjna

Toruńska policja ukarała mandatem właściciela hulajnogi elektrycznej, który udostępnił ją nastolatkowi. 14-latek (wcześniej policja podawała 16-latek) potrącił nią 7-letnią dziewczynkę. Okoliczności wypadku wciąż wyjaśnia policja.

Funkcjonariusze ustalili, że 14-latek był trzeźwy. Doszli do wniosku, że hulajnoga elektryczna z siodełkiem, którą poruszał się nastolatek, powinna być pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym, na którą trzeba mieć uprawnienia do kierowania. - Na miejscu znajdował się także właściciel hulajnogi, na którego nałożono mandat w wysokości 5000 złotych za udostępnienie tego sprzętu osobie bez uprawnień. Mężczyzna odmówił przyjęcia tego mandatu - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK podkomisarz Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.

Ze wstępny ustaleń policjantów wynika, że 7-letnia dziewczynka jechała na tradycyjnej hulajnodze, kiedy jadący za nią 14-latek uderzył dziewczynkę. - Po zebraniu kompletnej dokumentacji akta trafią do sądu rodzinnego i nieletnich - dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 12 sierpnia wieczorem, w rejonie przystani AZS. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, z którego już wyszła. Potrzebuje jednak długiej rehabilitacji, powiedział nam ojciec dziecka.

- Musi przerwać wszystkie swoje dodatkowe zajęcia. Do szkoły też za szybko nie wróci. Cały czas dla nas jest to niepokojące, ponieważ Amelia ma lęki przed hulajnogą. Ona, widzę, że ona się ma lęk, zaczyna się przytulać do mnie czy do mamy. W nocy też nie śpi spokojnie, ponieważ budzi się kilka razy, bo ma koszmary. Musi być pod ścisłą kontrolą neurologa i neurochirurga. Chciałbym, by ta sprawa wybrzmiała głośnym echem dla wszystkich, a sprawcy ponieśli odpowiednie konsekwencje, surowe, dla przykładu innych, żeby inni się zastanowili nad tym, co robią. - dodaje.

Więcej można posłuchać w relacji Michała Zaręby poniżej.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
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