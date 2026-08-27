Wysoki mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziecka w Toruniu - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-08-27, 11:58 Michał Zaręba/BN

Mandat dla właściciela hulajnogi po potrąceniu dziecka w Toruniu/fot. Magnific/ilustracyjna

Toruńska policja ukarała mandatem właściciela hulajnogi elektrycznej, który udostępnił ją nastolatkowi. 14-latek (wcześniej policja podawała 16-latek) potrącił nią 7-letnią dziewczynkę. Okoliczności wypadku wciąż wyjaśnia policja.

Funkcjonariusze ustalili, że 14-latek był trzeźwy. Doszli do wniosku, że hulajnoga elektryczna z siodełkiem, którą poruszał się nastolatek, powinna być pojazdem zarejestrowanym i ubezpieczonym, na którą trzeba mieć uprawnienia do kierowania. - Na miejscu znajdował się także właściciel hulajnogi, na którego nałożono mandat w wysokości 5000 złotych za udostępnienie tego sprzętu osobie bez uprawnień. Mężczyzna odmówił przyjęcia tego mandatu - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK podkomisarz Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.



Ze wstępny ustaleń policjantów wynika, że 7-letnia dziewczynka jechała na tradycyjnej hulajnodze, kiedy jadący za nią 14-latek uderzył dziewczynkę. - Po zebraniu kompletnej dokumentacji akta trafią do sądu rodzinnego i nieletnich - dodaje rzeczniczka.



Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 12 sierpnia wieczorem, w rejonie przystani AZS. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, z którego już wyszła.