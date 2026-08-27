Nowe informacje w sprawie remontu mostu we Włocławku. Na remont trzeba będzie wydać więcej pieniędzy

2026-08-27, 15:23  Radosław Jagieła/BN
Na remont mostu we Włocławku trzeba będzie wydać więcej pieniędzy/fot. UM Włocławek

Na remont mostu we Włocławku trzeba będzie wydać więcej pieniędzy/fot. UM Włocławek

9 milionów złotych więcej niż pierwotnie zakładano - tyle ma kosztować trwający remont mostu we Włocławku. Jak wykazały wcześniejsze badania, konieczna jest wymiana całej podbudowy przeprawy przez Wisłę. Niezbędne zmiany na środowej sesji uchwalili miejscy radni.

Jak mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, kwota 9 milionów złotych, które trzeba będzie dołożyć do remontu, została wynegocjowana z wykonawcą. - Zaczynał od 15 milionów złotych - dodaje, zaznaczając, że miastu udało się zejść z ceny.

Nie został jeszcze podpisany aneks do umowy z firmą Strabag, czyli wykonawcą remontu. Włodarz miasta mówi jednak o planowanym terminie zakończenia robót. - Wskazujemy datę 30 kwietnia - informuje Krzysztof Kukucki.

Remont mostu - po zmianach - ma kosztować ponad 45 milionów złotych. Włocławek pozyskał na tę inwestycję 30 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki

Mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki

Włocławek

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