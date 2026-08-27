Sprzedaż fałszywych leków w internecie. W Bydgoszczy zabezpieczono 11,5 tysiąca substancji [wideo]

2026-08-27, 08:21 BN

Sprzedaż fałszywych leków w internecie. W Bydgoszczy zabezpieczono 11,5 tysiąca substancji/fot. CBZC

W Bydgoszczy przerwano proceder sprzedaży nielegalnych leków i substancji w internecie. Funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób i zabezpieczyli prawie 11,5 tysiąca ampułek i tabletek, w tym sterydy anaboliczne oraz leki psychotropowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Sprzedawali leki i substancje przez internet



Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystywali komunikatory internetowe do oferowania produktów leczniczych, farmaceutycznych i psychotropowych, które nie były przebadane i mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia.



W ofercie znajdowały się m.in. leki przeciwcukrzycowe, środki zmniejszające masę ciała, czynniki wzrostu, substancje antyestrogenowe (SERMs), substancje psychotropowe, stymulanty oraz sterydy anaboliczno-androgenne.



Gotowe przesyłki, opatrzone zanonimizowanymi danymi nadawców, trafiały do klientów za pośrednictwem paczkomatów lub firm kurierskich. Sprzedaż prowadzono na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.



Dziewięć osób zatrzymanych. Zabezpieczono tysiące substancji



Funkcjonariusze zatrzymali łącznie dziewięć osób podejrzanych o udział w procederze. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i cztery kobiety w wieku od 22 do 53 lat.



Podczas przeszukań miejsc zamieszkania członków grupy zabezpieczono znaczne ilości sterydów anabolicznych oraz innych substancji. Policjanci ujawnili 4243 ampułki, 4959 tabletek oraz 2250 tabletek leków psychotropowych.



Łącznie zabezpieczono prawie 11,5 tysiąca nielegalnych substancji.



24 zarzuty dla podejrzanych



Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie 24 zarzuty. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w obrocie znacznymi ilościami środków psychoaktywnych, obrotu substancjami zabronionymi, przestępstw określonych w Prawie farmaceutycznym oraz prania pieniędzy.



Wobec dwóch podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd uwzględnił wnioski.



Wobec kolejnych czterech podejrzanych zastosowano dozór policji.



Zabezpieczono samochody i ponad 77 tysięcy złotych



Na poczet przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych - dwa samochody osobowe o łącznej wartości szacunkowej 47 tysięcy złotych oraz gotówkę w łącznej kwocie ponad 77 tysięcy złotych.