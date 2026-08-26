Wypadek z udziałem auta i busa w Kowalewie Pomorskim, siedem osób w szpitalu. Znamy przyczynę zdarzenia [AKTUALIZACJA]

2026-08-26, 22:13 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

Zderzenie auta i busa w Kowalewie Pomorskim/fot. Straż pożarna w Golubiu-Dobrzyniu

Samochód osobowy marki Seat zderzył się z busem marki Opel w Kowalewie Pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK strażacy, kierujący osobówką miał wymusić pierwszeństwo, przez co doprowadził do wypadku.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 21:30. Pojazdami podróżowało łącznie 10 osób. Siedem trafiło do szpitala.



Jak informuje nas dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, wypadek miał miejsce na drodze powiatowej, a konkretnie na ul. Drzymały.



Od strażaków dowiedzieliśmy się też, że poszkodowani to pasażerowie busa i jedna osoba z samochodu osobowego. Wszyscy to dorośli, w momencie przyjazdu ratowników byli przytomni. Na razie nie wiadomo, jakie mają obrażenia.



Droga jest zablokowana. Na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza, 22 ratowników i policja.