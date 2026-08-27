„Skrzyżowanie 6 dróg i 7 diabłów” na skraju Borów Tucholskich [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-08-27, 08:59  Iwona Muszytowska-Rzeszotek/BN
Nasz przewodnik - Małgorzata Oparka z Fundacji CudaWianki/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Nasz przewodnik - Małgorzata Oparka z Fundacji CudaWianki/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

To miejsce na skraju Borów Tucholskich, czyli „Skrzyżowanie 6 dróg i 7 diabłów”, z których jeden z nich nie wie czy jest zły, czy bardziej łagodny. Tematyczny labirynt w kukurydzy to nowa oferta Fundacji CudaWianki. Byliśmy tam, przygotowując dla Was „Wakacyjny przewodnik po regionie”.

„Skrzyżowanie 6 dróg i 7 diabłów” nawiązuje do lokalnej legendy. Jak czytamy na stronie internetowej Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo opowiada ona, że wśród dróg biegnących przez lasy gminy jest takie miejsce, gdzie krzyżuje się wspomniane 6 dróg, a każdej z nich pilnuje borowiacki bies, czyli diabeł. - Diabłów natomiast jest 7, dlatego codziennie Belzebub losuje, który diabeł pilnuje której drogi. Jeden natomiast ma dzień wolny - czytamy.

Dowiadujemy się również, że trzech diabłów ma dobre usposobienie, a ich imiona zaczynają się na literkę „D” - Dionizy, Damazy i Danek, trzech natomiast jest bardzo złych, a ich imiona zaczynają się na literę „Z” - Zenon, Zbigniew oraz Zdzisław. - Siódmy diabeł nie może się zdecydować, po której stronie się opowiedzieć, dlatego nosi imię na literę N - Nikodem - napisano na stronie bckip.lubiewo.pl.

- Legendy są takim spoiwem naszych działań, warsztatów fundacji, a to skrzyżowanie chyba wjedzie prym oraz nutkę nostalgii do tego, co było kiedyś i co dzisiaj może być świetną zabawą - mówi Małgorzata Oparka z Fundacji CudaWianki.

Labirynt działa przez cały rok pod adresem Lubiewice 59. W ofercie do końca października jest również bieganina po polu kukurydzy, pod lasem gry plenerowe, dużo strachu i dobrej zabawy w dzień i w nocy.

Posłuchajcie poniższego materiału Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek i wejdźcie wraz z nią do labiryntu w kukurydzy.
Więcej wakacyjnych propozycji TUTAJ.

„Wakacyjny przewodnik po regionie” z labiryntu w kukurydzy, na skraju Borów Tucholskich

Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek Labirynt w kukurydzy/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

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