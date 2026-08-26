Uchwała w sprawie rad okręgów w Toruniu do poprawki. Wojewoda uchylił zapisy

Uchwała w sprawie rad okręgów w Toruniu do poprawki. Chodzi o nazwę osiedla JAR/fot. Osiedle JAR Toruń/Facebook
Uchwała toruńskiej Rady Miasta w sprawie powoływania rad okręgów wymaga naniesienia poprawek. Jej zapisy uchylił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. - Przyjęta w lipcu uchwała wprowadziła nowy okręg, którego nazwa oburzyła część mieszkańców - mówi Marcin Łowicki, autor skargi do wojewody.
Jak dodaje, uchwała została zaskarżona, bo konsultowano z mieszkańcami nazwę okręg JAR. Ostatecznie została uchwalona inna nazwa, która, zdaniem Marcina Łowickiego, nie była konsultowana, a mianowicie Wrzosy Wschód. - Mieszkańcy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się o rozwiązaniu, które rzeczywiście później jest przyjmowane. Inaczej to nie ma sensu - mówi autor skargi.
Uwagi do wojewody złożył również klub Prawa i Sprawiedliwości. - Doszło do rażącego naruszenia prawa samorządowego - powiedział Polskiemu Radiu PiK wiceprzewodniczący rady miasta z PiS Michał Jakubaszek.
Wojewoda Michał Sztybel zakwestionował całą uchwałę. - W toku kontroli legalności uchwały stwierdzono istotne naruszenia prawa, dotyczące zarówno treści przyjętych regulacji, jak i sposobu ich ustanowienia - odpowiedziała Polskiemu Radiu PiK Natalia Szczerbińska, rzeczniczka Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. - Uchwała nie spełniała w pełni wymogów wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Konstytucji RP oraz Statutu Gminy Miasta Toruń. Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter istotny i wpływały na zgodność całej uchwały z obowiązującym porządkiem prawnym. Z uwagi na wzajemne powiązanie zakwestionowanych regulacji oraz brak możliwości usunięcia naruszeń poprzez wyeliminowanie jedynie poszczególnych zapisów, wojewoda uznał za zasadne stwierdzenie nieważności uchwały w całości - dodaje.
Przypomnijmy, po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku, z inicjatywy części radnych PiS i Koalicji Obywatelskiej Rada Miasta w 2023 roku zgodziła się, by tereny po byłej Jednostce Armii Radzickiej oficjalnie nazwać Osiedlem Niepodległości. Działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji komisja zaopiniowała jednak, że w tej sprawie powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne.
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