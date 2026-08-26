Psy z bydgoskiego schroniska czekają na tymczasową opiekę w związku z remontem placówki

2026-08-26, 18:45 Damian Klich/BN

Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

26 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Psa. Ma on zwrócić uwagę na godne traktowanie tych zwierząt, ale również przyczynić się do promocji ich adopcji. Psiaki z bydgoskiego schroniska czekają na tymczasową opiekę w związku z remontem placówki.

- Chciałabym, żeby wszystkie psy na świecie miały dobrze - mówi Izabela Szolginia, dyrektor bydgoskiego schroniska. - Żeby miały syte brzuszki, żeby były wolne od chorób i żeby ktoś doceniał ich obecność w życiu człowieka - dodaje.



Bydgoskie schronisko pilnie poszukuje odpowiedzialnych opiekunów. - 15 psów oczekuje na tymczasową adopcję - mówi Karina Marecik, opiekun zwierząt z bydgoskiego schroniska. - Są pieski np. wycofane bądź koty, które bardzo źle znoszą pobyt w schronisku. Zawsze wtedy apelujemy o to, aby znalazła się dobra dusza, która przygarnie do domu tymczasowego takiego zwierzaka i pokaże mu, że człowiek nie jest zły - informuje.



Koniec remontu w bydgoskim schronisku planowany jest na przełomie października i listopada.