Miał ponad dwa promile alkoholu, gdy uderzył w autobus wiozący 50 pasażerów

2026-08-26, 13:50 Damian Klich / TB

Pijany kierowca został zatrzymany po kolizji przez świadków zdarzenia we Wrześciu w gminie Wicko. / Fot. Materiały policji

39-letni mieszkaniec naszego regionu spowodował kolizję we Wrześciu w województwie pomorskim. Prokurator postawił mu zarzuty.

Mężczyzna odpowie za sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Pijany kierowca został zatrzymany po kolizji przez świadków zdarzenia we Wrześciu w gminie Wicko. Następnie został przekazany tamtejszej policji. Prokurator zdecydował o środkach zapobiegawczych, takich jak: policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju.







Kierujący Oplem 39-latek z województwa kujawsko-pomorskiego, wyprzedzał autobus przed wzniesieniem. Gdy zobaczył, że z przeciwnej strony jedzie inny pojazd, chciał wrócić na swój pas, ale zahaczył przodem i prawym bokiem o tył autobusu. Okazało się, że był nietrzeźwy. Miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście w kolizji nikt nie ucierpiał. Grozi mu 12 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat.