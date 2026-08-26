Znieważył i groził toruńskim ratownikom. Prokurator: „Wobec takich zachowań będziemy zawsze bezwzględni"

2026-08-26, 11:55  Michał Zaręba / TB
22-latek, który groził toruńskim ratownikom był w stanie nietrzeźwości. / Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

22-latek, który groził toruńskim ratownikom był w stanie nietrzeźwości. / Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Do sytuacji doszło w miniony weekend. Sebastian D. trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Mężczyzna od początku był agresywny.

- Do miejsca zamieszkania sprawcy, który potrzebował pomocy medycznej, została wezwana karetka - relacjonuje prokurator rejonowy Magdalena Wójcikiewicz Syczyło z Prokuratury Centrum Zachód. - Młody Torunianin dopuścił się wobec dwóch ratowników oraz lekarza w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym znieważenia oraz naruszenia nietykalności poprzez oplucie. Wulgarnie wyzywał i groził pozbawieniem życia. Ustaliliśmy, że był w stanie nietrzeźwości.

Policja złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym. Mężczyzna już po kilkudziesięciu godzinach usłyszał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. 22-latek będzie również pod dozorem kuratora.

- Sąd na rozprawie odebrał szczegółowe wyjaśnienia od oskarżonego, który przyznał się do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddał się karze. Uznano, że jest to występek o charakterze chuligańskim - mówi prokurator. - Ten tryb ma na celu zachowanie prewencji. To przekaz dla sprawców, że będą niezwłocznie osądzeni. Pod szczególną ochroną pozostaje zespół ratowników medycznych oraz lekarze. Wobec takich zachowań będziemy zawsze bezwzględni.

Relacja Michała Zaręby

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