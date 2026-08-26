Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej uruchamia poradnię gastroenterologiczną

2026-08-26, 15:01  Marcin Kupczyk / TB
Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września. / Fot. FB Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września. / Fot. FB Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

Świadczenia będą realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozpoczęła sie rejestracja pacjentów.

Poradnia gastroenterologiczna funkcjonować będzie w budynku poradni specjalistycznych w każdy poniedziałek, czwartek i piątek. Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września.

Pacjenci mogą zarezerwować termin wizyty telefonicznie lub stacjonarnie w punkcie rejestracji czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.

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