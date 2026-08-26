Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej uruchamia poradnię gastroenterologiczną
Świadczenia będą realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozpoczęła sie rejestracja pacjentów.
Poradnia gastroenterologiczna funkcjonować będzie w budynku poradni specjalistycznych w każdy poniedziałek, czwartek i piątek. Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września.
Pacjenci mogą zarezerwować termin wizyty telefonicznie lub stacjonarnie w punkcie rejestracji czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.