Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej uruchamia poradnię gastroenterologiczną

2026-08-26, 15:01 Marcin Kupczyk / TB

Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września. / Fot. FB Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

Świadczenia będą realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozpoczęła sie rejestracja pacjentów.

Poradnia gastroenterologiczna funkcjonować będzie w budynku poradni specjalistycznych w każdy poniedziałek, czwartek i piątek. Pierwsze wolne terminy na wizytę dostępne są na początku września.



Pacjenci mogą zarezerwować termin wizyty telefonicznie lub stacjonarnie w punkcie rejestracji czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.