Co skrywa Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy? [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-08-26, 09:00  Agnieszka Marszał / TB
Jezioro Młyńskie i rezerwat Szumny Zdrój. / Fot. Krzysztof Pokrętowski

Jezioro Młyńskie i rezerwat Szumny Zdrój. / Fot. Krzysztof Pokrętowski

To miejsce spełni oczekiwania tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, a także amatorów spokojnego relaksu blisko przyrody.

- Osada Leśna Ruda, w której obecnie się znajdujemy, była siedziba Królewskiego Nadleśnictwa. W 2015 roku przeprowadzono tutaj remont i wprowadziliśmy się na dobre - opowiada Krzysztof Pokrętowski, starszy strażnik. - Budynek służy nie tylko nam, ale również uczestnikom zajęć edukacyjnych. Jest doskonałą bazą wypadową, aby nasz park odkrywać.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy to teren ponad 27,5 hektarów. 70 proc. jego obszaru stanowią lasy. Polodowcowa rzeźba terenu tworzy ciekawy krajobraz, który wypełniają również malownicze jeziora i doliny rzeczne.

- Jesteśmy otwarci na turystów. To miejsce, do którego można zajrzeć w godzinach otwarcia bez umawiania się. Każdy otrzyma od nas mapę czy przewodnik - mówi Ilona Wiśniewska, główny specjalista ds. ochrony przyrody.

Gdzie warto skierować swoje kroki i co zobaczyć?

- Szlaków mamy naprawdę dużo. Są niezwykle zróżnicowane - zachęcają gospodarze parku. - Samych szlaków rowerowych przebiegających przez park jest ponad 200 km. Jeśli dodamy do tego jeszcze trasy gravelowe, to będzie nawet 300 km. Każdy znajdzie coś dla siebie. I przygodę. I relaks.

Więcej szczegółów posłuchacie poniżej.

  • Inne propozycje w ramach naszego „Wakacyjnego przewodnika po regionie" TUTAJ.

Wakacyjny przewodnik po regionie - 26.08. - Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. / Fot. Krzysztof Pokrętowski

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