Grudziądz będzie miał kolejną atrakcję turystyczną. Fort Tarpno odzyska dawny blask

2026-08-26, 07:00  Marcin Doliński/KB
Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno/fot. grudziadz.pl

Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno/fot. grudziadz.pl

Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno – jednym z najlepiej zachowanych elementów grudziądzkiego pierścienia fortyfikacji.

Umowa została zawarta pomiędzy miastem Grudziądz a stowarzyszeniem, za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jej celem jest otoczenie fortu opieką, uporządkowanie terenu oraz prowadzenie w tym miejscu działań edukacyjnych związanych z historią i dziedzictwem militarnym Grudziądza.

GROT już rozpoczął działania związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu. W przyszłości planowane jest utworzenie tam Centrum Edukacji Historyczno-Obronnej GROT.

  • Fort Tarpno został wybudowany w latach 1896-1898. Na jego terenie znajdują się między innymi schron piechoty oraz wartownie. Obiekt jest ujęty zarówno w wojewódzkiej, jak i gminnej ewidencji zabytków.
  • Obiekt należy do ciągu grudziadzkich 19 wiecznych fortyfikacji.

Mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza

Grudziądz
Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno/fot. grudziadz.pl Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno/fot. grudziadz.pl

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