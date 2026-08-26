Grudziądz będzie miał kolejną atrakcję turystyczną. Fort Tarpno odzyska dawny blask

2026-08-26, 07:00 Marcin Doliński/KB

Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno/fot. grudziadz.pl

Grudziądzki Ruch Odnowy Twierdzy GROT zajmie się Fortem Tarpno – jednym z najlepiej zachowanych elementów grudziądzkiego pierścienia fortyfikacji.

Umowa została zawarta pomiędzy miastem Grudziądz a stowarzyszeniem, za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jej celem jest otoczenie fortu opieką, uporządkowanie terenu oraz prowadzenie w tym miejscu działań edukacyjnych związanych z historią i dziedzictwem militarnym Grudziądza.



GROT już rozpoczął działania związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu. W przyszłości planowane jest utworzenie tam Centrum Edukacji Historyczno-Obronnej GROT.





Fort Tarpno został wybudowany w latach 1896-1898. Na jego terenie znajdują się między innymi schron piechoty oraz wartownie. Obiekt jest ujęty zarówno w wojewódzkiej, jak i gminnej ewidencji zabytków.

Obiekt należy do ciągu grudziadzkich 19 wiecznych fortyfikacji.