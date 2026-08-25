Z doradczynią, kawą i ciastem. Toruński marsz będzie chwilą wytchnienia dla mam [ZAPISY]

2026-08-25, 20:39  Monika Kaczyńska/KB
Ubiegłoroczny Marsz Mam w Toruniu/fot. Michał Zaręba/archiwum

Ubiegłoroczny Marsz Mam w Toruniu/fot. Michał Zaręba/archiwum

Mamy z Torunia i okolic znów wspólnie przejdą ulicami Starówki. 5 września w Toruniu druga edycja „Marszu Mocy Mam". W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Widzę. Słyszę. Wspieram. Mamo, też jesteś ważna!”.

  • Będą spotkania z ekspertkami, warsztaty i specjalna strefa dla dzieci. O szczegółach opowiedziała reporterce Polskiego Radia piK Monice Kaczyńskiej pomysłodawczyni marszu, Justyna Kaproń.

- Zaczynamy spod pomnika Mikołaja Kopernika na Starówce i robimy spacer wszystkich mam z wózeczkami, z rodzinami do placu zabaw „Piernikowe Miasteczko” na ulicy Podmurnej i tam robimy piknik edukacyjny - zapowiada Justyna Kaproń.

- Wydzieliłyśmy strefy dla mam i strefy dla dzieci. Mamy będą miały czas na relaks, na zadbanie o swoje potrzeby razem z doradczyniami, a jest to dziesięć pań, które są specjalistkami w różnych dziedzinach. Będą mogły pomóc mamom odpowiedzieć na różne ich pytania. Mamy napiją się kawy, zjedzą coś słodkiego, odpoczną sobie na leżakach, w słońcu – mam taką nadzieję. Natomiast dzieci w tej dolnej części placu zabaw będą miały przygotowane animacje. Mamy nadzieję, że tam będą dzieciom towarzyszyć ich tatusiowie albo babcie, albo dziadkowie i spędzą z nimi ten czas, dając mamusiom chwilę wytchnienia.

  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  • Link do rejestracji jest tutaj: TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

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