Z doradczynią, kawą i ciastem. Toruński marsz będzie chwilą wytchnienia dla mam [ZAPISY]
Mamy z Torunia i okolic znów wspólnie przejdą ulicami Starówki. 5 września w Toruniu druga edycja „Marszu Mocy Mam". W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Widzę. Słyszę. Wspieram. Mamo, też jesteś ważna!”.
- Będą spotkania z ekspertkami, warsztaty i specjalna strefa dla dzieci. O szczegółach opowiedziała reporterce Polskiego Radia piK Monice Kaczyńskiej pomysłodawczyni marszu, Justyna Kaproń.
- Zaczynamy spod pomnika Mikołaja Kopernika na Starówce i robimy spacer wszystkich mam z wózeczkami, z rodzinami do placu zabaw „Piernikowe Miasteczko” na ulicy Podmurnej i tam robimy piknik edukacyjny - zapowiada Justyna Kaproń.
- Wydzieliłyśmy strefy dla mam i strefy dla dzieci. Mamy będą miały czas na relaks, na zadbanie o swoje potrzeby razem z doradczyniami, a jest to dziesięć pań, które są specjalistkami w różnych dziedzinach. Będą mogły pomóc mamom odpowiedzieć na różne ich pytania. Mamy napiją się kawy, zjedzą coś słodkiego, odpoczną sobie na leżakach, w słońcu – mam taką nadzieję. Natomiast dzieci w tej dolnej części placu zabaw będą miały przygotowane animacje. Mamy nadzieję, że tam będą dzieciom towarzyszyć ich tatusiowie albo babcie, albo dziadkowie i spędzą z nimi ten czas, dając mamusiom chwilę wytchnienia.
- Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
- Link do rejestracji jest tutaj: TUTAJ