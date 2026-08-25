Zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu

2026-08-25, 17:41 Monika Siwak/KB

W uroczystym apelu na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta i służb mundurowych/fot. Monika Kaczyńska

Pułkownik Paweł Jędryczka nie jest już komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej przechodzi na wyższe stanowisko służbowe - będzie zastępcą dowódcy wojsk medycznych.

- Przede mną kolejne wyzwania – podkreśla płk Paweł Jędryczka. – Będziemy formować nowo powstające dowództwo wojsk medycznych. Ciężko mówić dzisiaj o tych konkretnych celach, bo koncepcja jest, ale nie możemy jeszcze dokładnie o niej powiedzieć, bo to jest początek całego procesu. Niemniej organizacja całego systemu medycznego, wspierania pola walki będzie naszym priorytetem.



Obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii czasowo będzie pełnić dotychczasowy zastępca podpułkownik Bogumił Będkowski. Jak ocenia szanse na przywrócenie w Toruniu wyższej szkoły oficerskiej?



– Ode mnie będzie się oczekiwało, żebym przygotował infrastrukturę, ale musimy mieć na uwadze to, że wyższa szkoła wiąże się z konkretnymi regulacjami. Musi mieć bazę dydaktyczną, odpowiednio wykształconą kadrę z odpowiednimi tytułami, ponieważ na końcu oczekujemy, że wyższa szkoła zakończy się dyplomem ukończenia wyższych studiów, a żeby to się stało, potrzebujemy porozumienia powyżej Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzje w ogóle nie leżą po mojej stronie. Kiedy przyjdzie takie zadanie, będziemy się do tego szykować – mówił ppłk Bogumił Będkowski.





W uroczystym apelu na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta i służb mundurowych.