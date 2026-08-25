Groził przechodniom atrapą broni, zniszczył samochód. 30-latka czeka surowy wyrok

30-latek groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń/fot. KMP Bydgoszcz

Kryminalni ze Szwederowa, dzięki wsparciu bydgoskiej komendy miejskiej, zatrzymali 30-latka, który chodząc ulicami miasta, groził przypadkowym osobom przedmiotem przypominającym broń palną, a przy okazji uszkodził jeden z zaparkowanych pojazdów.

W niedzielę (16.08.) do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej trafiły zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który chodząc po ulicach Szwederowa, zaczepiał przechodniów i groził im przedmiotem przypominającym broń palną.



Funkcjonariusze ze Szwederowa ustalili, że za tym procederem stoi 30-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Gdy pojechali we wskazane w zgłoszeniu miejsce, nie zastali tego mężczyzny, jednak bardzo szybko udało się go zlokalizować. Trop doprowadził kryminalnych do Wierzchucinka, gdzie dzięki wsparciu kolegów z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego.



Na szczęście nikt w opisanym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Jak się później okazało, 30-latek uszkodził jeden z pojazdów.

