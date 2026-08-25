Groził przechodniom atrapą broni, zniszczył samochód. 30-latka czeka surowy wyrok
Kryminalni ze Szwederowa, dzięki wsparciu bydgoskiej komendy miejskiej, zatrzymali 30-latka, który chodząc ulicami miasta, groził przypadkowym osobom przedmiotem przypominającym broń palną, a przy okazji uszkodził jeden z zaparkowanych pojazdów.
W niedzielę (16.08.) do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej trafiły zgłoszenia dotyczące mężczyzny, który chodząc po ulicach Szwederowa, zaczepiał przechodniów i groził im przedmiotem przypominającym broń palną.
Funkcjonariusze ze Szwederowa ustalili, że za tym procederem stoi 30-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Gdy pojechali we wskazane w zgłoszeniu miejsce, nie zastali tego mężczyzny, jednak bardzo szybko udało się go zlokalizować. Trop doprowadził kryminalnych do Wierzchucinka, gdzie dzięki wsparciu kolegów z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali podejrzewanego.
Na szczęście nikt w opisanym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Jak się później okazało, 30-latek uszkodził jeden z pojazdów.
- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzuty kierowania gróźb, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także zniszczenia mienia.
- Z uwagi na to, że zatrzymany był już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, będzie odpowiadał za te czyny w warunkach recydywy, a to oznacza wyższy wymiar kary.
- Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu wieloletnie więzienie.