Jedno z najbardziej nowoczesnych miejsc opieki i rozwoju najmłodszych dzieci otwiera bydgoskie UKW [zdjęcia]

2026-08-25, 16:21  Monika Siwak/BN
Dyrektor przedszkola i żłobka UKW Jakub Mendry oraz reporterka PR PiK Monika Siwak/fot. Izabela Langner

Dyrektor przedszkola i żłobka UKW Jakub Mendry oraz reporterka PR PiK Monika Siwak/fot. Izabela Langner

Ścianka wspinaczkowa, basenik z podświetlanymi piłeczkami, sala widowiskowo-sportowa, altana i miejsce do leżakowania na placu zabaw, sala wykładowa dla studentów i... mini sedesy dostosowane do najmłodszych dzieci - tak wygląda otwierane za kilka dni przedszkole i żłobek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W nowo powstałym budynku przy bazylice we wtorek po raz pierwszy mogli być rodzice przyszłych podopiecznych. Zobaczyli również: kolumny wodne, baldachimy, światłowody, basen sensoryczny, kabinę z lustrami czy aromatyzery. - Wlewamy do nich różnego rodzaju zapachy i dzieci mogą być poddawane aromaterapii - tłumaczył dyrektor placówki Jakub Mendry.

W nowo otwartym przedszkolu oraz żłobku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znajdzie się również ratunek dla dzieci, które zmagają się chociażby z napięciami mięśniowymi. - Ponadto jest sala do integracji sensorycznej, gdzie mamy huśtawki, bujawki, drabinki do przechodzenia - dodał dyrektor.

Miejsce do pracy znajdą tam również studenci. Znajduje się tam sala cicha z kanapami.

Są jeszcze wolne miejsca, nie tylko dla dzieci pracowników czy studentów UKW. Na razie kadra ma liczyć 30 osób. Do tego zatrudnieni mają być terapeuci, logopeda i psycholog.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner Przedszkole i żłobek UKW oraz jego meandry/fot. Izabela Langner

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