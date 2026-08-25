Początek nowego roku szkolnego tuż-tuż, a dyrektorzy szkół mówią o chaosie
Dyrektorzy włocławskich szkół spotkali się we wtorek w ratuszu na naradzie przed nowym rokiem szkolnym, który przyniesie sporo zmian. Mówią, że wciąż nie wszystko wiadomo.
Od 1 września będą nowe przedmioty, nowe menu w stołówkach oraz ograniczenia w korzystaniu z telefonów. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nie wiadomo chociażby, co z zadawaniem prac domowych. - Pewne rozwiązania muszą być wprowadzane w porozumieniu i uchwałą rady pedagogicznej - mówi Jacek Kazanecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 8.
Wątpliwości mogą dotyczyć też edukacji zdrowotnej. - Jesteśmy na etapie dodawania tego przedmiotu do systemu Vulcan - informuje Alicja Gołębiewska, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Przypomnijmy, od 1 września zacznie obowiązywać zakaz używania telefonów w szkołach. - Szkoła może zadbać o miejsca do przechowywania telefonów, ale nie musi - mówi Jacek Kazanecki.
Od tego roku szkolnego realizowany będzie główny etap reformy edukacji „Kompas Jutra”. W przedszkolu oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Za rok nowe podstawy zostaną wprowadzone w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych.